Messi e Hamilton vencem Prêmio Laureus na categoria de melhor atleta masculino

Reprodução Messi eHamilton venceram o Prêmio Laureus



Lionel Messi, atacante do Barcelona, e Lewis Hamilton, piloto de Fórmula 1 da Mercedes, venceram o Prêmio Laureus de melhor atleta na categoria masculina de 2019, nesta segunda-feira (17), em evento realizado em Berlim, na Alemanha. Os dois receberam a mesma quantidade de votos pelos especialistas, caracterizando um empate inédito.

Desta forma, Messi foi o primeiro futebolista a ganhar na categoria. Sem poder comparecer à cerimônia, o argentino enviou um vídeo comemorando a conquista.

“Desculpe por não poder estar presente neste evento, fiquei muito empolgado por este prêmio pelo que significa. Quero agradecer à Academia por esse reconhecimento. Estou Estou muito honrado em ser o primeiro jogador a vencer, para mim é um enorme prazer . Também quero agradecer aos meus companheiros de equipe e à minha família”, disse o camisa do 10 do clube blaugrana.

Já Hamilton esteve no salão e recebeu o troféu diretamente de Arsene Wenger, ex-treinador do Arsenal. “Obrigado, Laureus, por este incrível prêmio de esportista do ano. Pensar que meu nome vai aparecer ao lado das lendas que ganharam esse prêmio antes de mim é realmente uma honra. Mais uma vez, obrigado!”, escreveu o inglês.

O britânico e o argentino ganharam a disputa de Rafael Nadal (Tênis), Marc Márquez (MotoGP), Eliud Kipchoge (Maratona) e Tiger Woods (Golfe).

"I am honoured to be the first to win this award being a sportsperson coming from a team sport." Felicidades Lionel Messi 🙌#Laureus20 #SportUnitesUs pic.twitter.com/Qt7UDTpFya — Laureus (@LaureusSport) February 17, 2020

Americana vence no feminino

Simone Bile, estadunidense da ginástica artística, foi eleita a melhor atleta na categoria feminino. Assim como Messi, ela não pôde comparecer ao evento, mas enviou um vídeo para o Laureus.

“Significa muito pra mim, é meu terceiro prêmio Laureus. Agradeço à minha família e aos meus amigos”, falou Biles, que se tornou a atleta mais condecorada da história.

As outras finalistas eram Megan Rapinoe (Futebol), Allyson Felix (Atletismo), Shelly-Ann Fraser-Pryce (Atletismo), Naomi Osaka (Tênis) e Mikaela Shiffrin (Esqui).