Messi é melhor do que Pelé? Veja o que o Rei do Futebol respondeu

A própria lenda comentou sobre o tema; recorde

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/Pelé/Messi Pelé falou sobre a polêmica de quem é o melhor de todos os tempos



Pelé é considerado por muitos especialistas da bola como o melhor jogador de futebol de todos os tempos. Há quem diga, no entanto, que o argentino Lionel Messi, craque do Barcelona, já tenha ultrapassado o brasileiro que brilhou entre as décadas de 1950 e 1970. No dia em que o Rei completa 80 anos de idade, o programa Camisa 10, do Grupo Jovem Pan, recordou a resposta que o tricampeão com a seleção brasileira deu sobre o tema.

“Quando eu jogava, tinha o Di Stéfano, que jogava no Real Madrid e diziam que era melhor do que o Pelé. Depois, veio o (Giuseppe) Signori, que jogava na Itália. Aí, falaram que ele era melhor do que o Pelé. Passou um tempo e veio Maradona, que diziam que era melhor que o Pelé. Agora, estão falando que o Messi é melhor do que o Pelé. Primeiro, o Messi tem que ser melhor do que o Neymar, que não é ainda. Ele tem mais experiência, mas não é”, disse o ex-atacante do Santos.

Ao todo, Pelé conquistou três Copas do Mundo representando a seleção brasileira, além do bicampeonato da Libertadores da América, do Mundial de Clubes, hexa do Brasileirão e do deca do Paulistão com a camisa do Santos Futebol Clube. Messi, por sua vez, só tem uma Olimpíada com a Albiceleste, mas já venceu dez vezes o Campeonato Espanhol e quatro edições da Liga dos Campeões da Europa, além de ter sido eleito por seis vezes o melhor do mundo.

Confira abaixo: