Messi e Neymar são baixas no PSG em possível ‘jogo do título’ no Campeonato Francês 

O argentino sofre com uma inflamação no tendão de Aquiles esquerdo e não possui condições de enfrentar o Angers, enquanto o brasileiro está suspenso por acúmulo de cartões

EFE/EPA/Ian Langsdon - 07/12/2021 Messi será baixa no duelo do PSG contra o Angers



O Paris Saint-Germain pode confirmar o título do Campeonato Francês 2021/22 sem ter Lionel Messi e Neymar em campo. Machucado, o argentino sofre com uma inflamação no tendão de Aquiles esquerdo e não possui condições de enfrentar o Angers, nesta quarta-feira, 20, no estádio Jean-Bouin, pela 33ª rodada. O brasileiro, por sua vez, terá de cumprir suspensão automática pelo acúmulo de cartões amarelos. A dupla, assim, pode assistir de camarote o PSG ganhar seu oitavo título nacional nos últimos dez anos. Para isto acontecer amanhã, os parisienses precisam ganhar sua partida e torcer para o Olympique Marselha, o segundo colocado, perder ou empatar com o Nantes – os dois duelos começam às 16 horas (de Brasília).

Atualmente com 74 pontos, o time de Maurício Pochettino também pode ficar com a taça nesta quarta-feira em caso de empate com o Angers, combinado com uma derrota do Olympique. Isto porque restariam só cinco rodadas a ser disputadas e a diferença entre os times subiria para 16 pontos – a equipe de Marselha tem 59 até aqui. Assim, depois de ver o Lille ganhar o Francês na temporada passada, o PSG está cada vez mais próximo de chegar ao décimo troféu de sua história e igualar a Saint-Étienne, maior vencedora do país. Caso não consiga amanhã, o Paris terá a oportunidade de levantar o caneco no sábado, 23, em seu estádio, o Parque dos Príncipes, onde recebe o Lens.