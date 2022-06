Messi faz história ao marcar 5 gols pela Argentina na mesma partida

Foi a primeira vez em sua carreira que o craque do PSG chega a esse número

EFE/ Villar López Lionel Messi chega a feito histórico com a camisa da Argentina



Lionel Messi segue fazendo história com a camisa Argentina. O atacante marcou, pela primeira vez na carreira, cinco gols em uma mesma partida. O jogador do Paris Saint-Germain – PSG, de 34 anos, comandou a goleada de 5 a 0 da Argentina sobre a Estônia, em amistoso disputado no estádio El Sadar, em Pamplona, na Espanha. O primeiro gol saiu aos oito minutos, de pênalti. Aos 45 minutos, o segundo. No segundo tempo foram três: o primeiro aos dois minutos, depois aos 26 e por último aos 31 minutos. Messi, que já havia marcado cinco gols na goleada de 7 a 1 do Barcelona sobre o Bayern de Munique, no dia 7 de março de 2012, acumula 86 gols com a camisa da seleção de seu país.

*Com informações da EFE