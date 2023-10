Messi fica fora da lista de indicados ao prêmio de melhor jogador da MLS

Contratado na reta final da Conferência Leste, o argentino participou de apenas seis partidas, somando um gol e duas assistências na liga

Stacy Revere / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Lionel Messi não está concorrendo ao prêmio de melhor jogador da MLS



A MLS (Major League Soccer) divulgou nesta quinta-feira, 26, os indicados ao prêmio de melhor jogador de sua temporada regular. Vencedor de sete Bolas de Ouro e considerado um dos principais atletas de todo mundo, o atacante Lionel Messi, do Inter Miami, está fora da disputa. Contratado na reta final da Conferência Leste, o argentino participou de apenas seis partidas, somando um gol e duas assistências – a franquia da Flórida acabou ficando fora dos playoffs. Desta forma, os finalistas da premiação são o gabonês Dénis Bouanga, do Los Angeles FC, e os argentinos Luciano Acosta, do FC Cincinnati, e Thiago Almada, do Atlanta United. Desde que chegou nos Estados Unidos, Messi realizou 14 jogos, marcando 11 vezes e servindo seus companheiros em cinco oportunidades. Seu melhor desempenho foi no título da Leagues Cup. Sem mais compromissos com a equipe estadunidense neste ano, o “Extraterrestre” volta a campo para defender a Argentina diante de Uruguai e Brasil, nos dias 16 e 21 de novembro, respectivamente, pelas Eliminatórias Sul-Americanas.