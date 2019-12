Messi marcou 1º hat-trick diante do Real Madrid aos 19 anos; assista

Ronaldinho e Messi jogaram juntos no Barcelona Reprodução/Twitter



Lionel Messi marcou três vezes em uma única partida (fato popularmente conhecido como hat-trick) em 53 ocasiões. A primeira delas aconteceu justamente diante do Real Madrid, adversário do Barcelona nesta quarta-feira (18), no Camp Nou, em confronto válido pelo Campeonao Espanhol. Na ocasião, o atacante era apenas um menino de 19 anos e dava os primeiros passos no futebol profissional.

No dia 10 de março de 2017, de maneira impressionante, Messi fez todos os gols do time blaugrana no clássico diante do Real, que acabou empatado em 3 a 3. O show do “ET” teve participação de Ronaldinho Gaúcho e foi apenas o terceiro jogo do argentino contra os madrilenos.

Hoje, Messi tentará repetir o feito no duelo que vale a liderança da La Liga. Barcelona e Real possuem 35 pontos cada, mas o time blaugrana leva vantagem no número de vitórias (11 a 10).

Recorde no vídeo abaixo: