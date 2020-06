É hoje! Messi pode chegar a 700 gols na carreira contra o maior freguês

Reprodução Twitter Messi celebrando gol diante do Sevilla



Lionel Messi pode fazer história nesta sexta-feira (19). O argentino terá a chance de alcançar a marca de 700 gols na carreira no confronto entre Barcelona e Sevilla, marcado para as 17 horas (de Brasília), no Ramón Sánchez Pizjuán, em confronto válido pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol.

Até o momento, Messi soma 699 gols em toda a sua trajetória como atleta profissional, sendo 620 marcados com a camisa do Barça e 70 representando as cores da Argentina. Tudo isso entre 858 jogos pelo clube catalão e pela seleção, representando uma média de 0,81 por partida.

O número redondo de Messi poderá acontecer contra a sua principal vítima. Em 36 embates contra o Sevilla, o atacante marcou 37 vezes, sendo 29 na La Liga, 4 na Supertaça da Espanha, 2 na Copa do Rei e 2 na Supertaça da Europa.

O Barcelona, líder da competição, não deve ter vida fácil. Isto, poque o Sevilla faz boa campanha nesta temporada, ocupando a terceira posição do nacional.

Restando nove rodadas para o término do Espanhol, a equipe treinada por Quique Setién soma 64 pontos, dois a mais que o vice-líder Real Madrid.

Abaixo, confira algumas atuações de Messi contra o Sevilla:

Sevilla against Messi goal with Ray Hudson commentary. pic.twitter.com/0mzqAMr5LW — John Eric (@JohnEri12472070) June 17, 2020