Messi rebate Abidal após declaração sobre insatisfação de elenco com Valverde

O atacante argentino Lionel Messi rebateu nesta terça-feira as declarações do secretário técnico do Barcelona, Eric Abidal, que afirmou que muitos jogadores do clube não estavam satisfeitos com Ernesto Valverde, demitido no fim do ano.

Irritado com as declarações do ex-jogador e agora dirigente do clube, o craque pediu que Abidal divulgasse os nomes daqueles que gostariam que Valverde fosse demitido. Caso contrário, estaria sujando o nome de todos.

“Acho que quando se fala de jogadores, deveria dar os nomes porque senão estão sujando a todos nós e alimentando coisas que não se devem dizer e não estão corretas”, afirmou o atacante no Instagram.

“Sinceramente, não gosto de fazer essas coisas, mas cada um deve ser responsável por suas tarefas e por suas decisões. Os jogadores pelo que ocorre no campo. Somos os primeiros a reconhecer quando não estamos bem”, completou.

Em entrevista ao jornal “Sport”, Abidal afirmou que depois do empate sem gols no clássico contra o Real Madrid no último dia 18 de dezembro, o Barcelona começou a se movimentar para demitir Valverde, algo que só ocorreu um mês depois.

O ex-jogador francês ainda disse que não gostou de algumas coisas que viu no vestiário do clube antes da saída do técnico.

“Olhava os jogos e não olhava o resultado, sim como se jogou, a tática, o trabalho dos jogadores que não jogaram muito. Me fixei nesses detalhes. Muitos jogadores não estavam satisfeitos nem trabalhavam muito. Também havia uma questão de comunicação interna. A relação treinador-vestiário sempre foi boa, mas há coisas que, como ex-jogador, pude sentir. Comuniquei ao clube o que pensava e uma decisão deveria ser tomada”, disse Abidal na entrevista.

