Messi rebate Mbappé sobre Eurocopa ser mais difícil que Copa do Mundo; confira

EFE/EPA/Noushad Thekkayil Messi foi campeão com Argentina na Copa de 2022



O craque argentino Lionel Messi rebateu as declarações do francês Kylian Mbappé, que disse que a Eurocopa é muito mais difícil do que a Copa do Mundo. “A Euro é mais complicada que a Copa do Mundo. É muito difícil, todas as equipes se conhecem, então taticamente falando é muito difícil”, apontou disse o jogador durante uma coletiva seleção da França, em 4 junho. Nesta quarta-feira (12), em entrevista a ESPN da Argentina, Messi disse que o fato da Euro não contar com equipes como Argentina, Brasil e Uruguai, não a torna maior nem mais difícil que a Copa do Mundo. “Mbappé também disse que os sul-americanos, não lembro ao certo o que disseram antes do mundial… Cada um dá importância à competição que jogo”, disse o argentino, que se referiu a um episódio antes da Copa de 2022, em que o francês disse que o futebol sul-americano não é tão avançado quanto o europeu. A Argentina se consagrou campeã naquela temporada em cima da França. A Eurocopa e a Copa América estão previstas para acabar no mesmo dia, em 14 de julho. Contudo, a competição europeia se inicia nesta sexta-feira (14), enquanto a americana começa 20 de junho.

*Publicado por Sarah Américo