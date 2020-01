Messi se despede de Valverde, demitido do comando do Barça: ‘Grande profissional’

Reprodução/Instagram Messi se despediu de Valverde com elogios



Lionel Messi usou seu Instagram, nesta terça-feira (14), para se despedir de Ernesto Valverde, que foi demitido na segunda-feira do comando do Barcelona.

“Obrigado por tudo, mister. Tenho certeza que será genial por onde passar porque, além de ser um grande profissional, é uma pessoa magnífica. Muita sorte e um abraço forte”, escreveu o camisa 10, ao compartilhar fotos ao lado do ex-treinador.

Pouco depois da demissão, o Barça anunciou Enrique Setién, mais conhecido como Quique Setién, ex-Las Palmas e Betis, reconhecido por armar suas equipes com bom toque de bola e de forma ofensiva.

Valverde somou 144 jogos – com 97 vitórias, 32 empates e 15 derrotas – desde que assumiu o comando da equipe catalã em maio de 2017, quando substituiu Luis Enrique. Foram quatro conquistas: dois títulos do Campeonato Espanhol, um da Copa do Rei e um da Supercopa da Espanha.

O problema do trabalho de Valverde foram as duas eliminações consecutivas na Liga dos Campeões da Europa, em 2018 e 2019, quando caiu nos duelos de volta diante da Roma (quartas de final) e Liverpool (semifinal), por 4 a 1 e 4 a 0, respectivamente.

Apesar do desempenho irregular, Valverde deixa o Barcelona na liderança do Campeonato Espanhol (40 pontos, ao lado do Real Madrid) e classificado em primeiro lugar no Grupo F na Liga dos Campeões. A gota d’água foi a derrota para o Atlético de Madrid por 3 a 2, na semana passada, pela semifinal da Supercopa da Espanha, em duelo realizado na Arábia Saudita.