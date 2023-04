Messi ultrapassa Cristiano Ronaldo em gols por clubes da Europa; veja os números

Argentino alcançou o topo do ranking na vitória do PSG sobre o Nice, no último domingo, pela 30ª rodada do Francês

Anne-Christine POUJOULAT / AFP Lionel Messi já marcou 30 gols com a camisa do PSG



O atacante Lionel Messi, do Paris Saint-Germain, bateu mais um recorde em sua gloriosa carreira na tarde do último domingo, 9. Ao abrir o placar na vitória por 2 a 0 sobre o Nice, em confronto válido pela 30ª rodada do Campeonato Francês, o craque se isolou como o jogador com mais gols por clubes da Europa. Levando em consideração seu desempenho por Barcelona e PSG, o astro balançou as redes 702 vezes, uma a mais que seu rival Cristiano Ronaldo. O argentino chega ao topo no ranking justamente no momento em que o português deixou o Manchester United para vestir as cores do Al Nassr, da Arábia Saudita. O “Extraterrestre”, por outro lado, supera o lusitano com 103 partidas a menos – veja os números abaixo. Na lista, o austríaco Josef Bican (688), o húngaro Ferenc Puskás (645) e o norte-irlandês James Jones (635) completam o top 5.

Lionel Messi por times da Europa

Barcelona: 672 gols em 778 jogos

PSG: 30 gols em 68 jogos

Total: 702 gols em 846 jogos

Cristiano Ronaldo em times da Europa

Sporting: 5 gols em 31 jogos

Manchester United: 145 gols em 346 jogos

Real Madrid: 450 gols em 438 jogos

Juventus: 101 gols em 134 jogos

Total: 701 gols em 949 jogos