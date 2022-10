Messi vai voltar ao Barcelona? Entenda a situação do craque argentino do PSG

Craque argentino tem contrato com o Paris Saint-Germain somente até o final da temporada e pode ficar livre no mercado da bola de novo

EFE/EPA/ABIR SULTAN EPA Lionel Messi abriu o placar na vitória do PSG contra o Nantes, pela Supercopa da França



Os rumores de que Lionel Messi pode deixar o Paris Saint-Germain ao final da temporada europeia e retornar ao Barcelona ganharam forças nesta terça-feira, 4. De acordo com a jornalista Veronica Brunati, da “Telemundo Deportes”, o craque voltará ao clube em 1º de julho de 2023. Sem dar mais detalhes, a setorista da seleção argentina confirmou a versão de alguns jornais da Espanha. Segundo informações da emissora catalã “Betevé”, repassadas na semana passada, o camisa 30 já decidiu que não renovará seu contrato com clube francês – o vínculo atual é válido até 30 de junho do ano que vem. Além das notícias, recentemente, o vice-presidente financeiro do Barça, Eduard Romeu, detalhou a situação dos cofres do clube e explicou que a contratação de Messi seria possível. “É viável, porque se voltasse, viria de graça. Então com certeza viria. Mas essa é uma decisão técnica e do jogador”, afirmou o dirigente, em entrevista à rádio “El Matí de Catalunya”.

Já o técnico Xavi Hernández, ex-companheiro de Messi nos tempos de jogador, foi perguntado sobre o tema na última segunda-feira, 3, e preferiu despistar. “Sobre este assuntos, vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. Não acho que seja o momento de falar. Vocês sabem que eu amo muito o Messi, é um amigo, desejo todo o melhor para ele. O Barcelona é sua casa, mas não acho que seja o momento de falar sobre Leo. Também não estamos fazendo um favor para ele, que está tranquilo e aproveitando seu momento no PSG. Desejo a ele tudo de melhor”, disse o treinador, na véspera do duelo com a Inter de Milão, pela terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões – a bola rola nesta terça-feira, 4, a partir das 16 horas (de Brasília), na Itália.

1 de julio de 2023, Lionel #Messi será jugador del Barça. — Veronica Brunati (@verobrunati) October 4, 2022

Apesar dos rumores, a rádio espanhola “Cadena SER” informou que o PSG não deseja perder Messi e deve apresentar uma proposta com um aumento salarial para tentar impedir a saída. De acordo com a emissora, o clube vai oferecer um novo contrato de dois anos e 30 milhões de euros (cerca de R$ 160 milhões na atual cotação) líquidos por temporada, cinco milhões a mais do que o salário anual do argentino. Contratado na metade da temporada passada, o astro coleciona 45 jogos pela equipe parisiense, com 18 gols e 22 assistências no período. No período, ele participou das campanhas que resultaram no título do Campeonato Francês e da Supercopa da França.