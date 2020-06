Messi volta a treinar com os companheiros e fica à disposição do Barcelona

Migue Ruiz/EFE Lionel Messi durante treino do Barcelona



O atacante argentino Lionel Messi, que perdeu os dois últimos treinos coletivos do Barcelona, na semana passada, retornou nesta segunda-feira ao trabalho com os companheiros, conforme divulgou o clube catalão.

O camisa 10 se recuperou de uma contratura muscular na coxa direita, que o tirou das atividades de quinta e sexta-feira. Depois disso, todo o elenco ‘blaugrana’ teve folga.

Hoje, na reapresentação, Messi pisou no gramado novamente e trabalhou normalmente, no primeiro dia de preparação na semana para o duelo com o Mallorca, no sábado, que marcará o retorno do Barça ao Campeonato Espanhol, competição que lidera.

Além do argentino, o lateral-direito português Nélson Semedo, recuperado de lesão em um dos joelhos e o meia espanhol Monchu, da equipe B, outro que tinha problemas físicos, se reapresentaram hoje para trabalhar sob o comando do técnico Quique Setién.

*Com EFE