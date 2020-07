Milan bate Juventus por 4 a 2 com três gols em cinco minutos

Líder do Campeonato Italiano abriu 2 a 0 mas deixou rival virar o placar

EFE/EPA/ROBERTO BREGANI Cristiano Ronaldo lamenta derrota para o rival Milan



A Juventus foi surpreendida nesta terça-feira, na 31ª rodada do Campeonato Italiano. Com sete pontos de vantagem na tabela, o time de Turim deixou escapar uma importante vitória após construir vantagem de 2 a 0 até os 17 minutos do segundo tempo contra o Milan, e perdeu por 4 a 2.

O Milan precisou de penas cinco minutos para marcar três vezes. Após Rabiot e Cristiano inaugurarem o marcador, Ibrahimovic começou a reação milanesa com um pênalti, aos 17.

Aos 21, Kessie rompeu pela vaga adversária e empatou o jogo. Aos 22, Rafael Leitão fez o terceiro, sem reação do Rival. Desorientada, a zaga da Juve falhou e Rebic não perdoou: 4 a 2.

A Lazio, vice-líder, perdeu para o Lecce, que briga contra o rebaixamento. Babacar e Lucioni marcaram para os donos da casa, enquanto Caicedo fez o único dos romanos no 2 a 1.

* Com Estadão Conteúdo