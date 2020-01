Milan vence e avança às quartas da Copa da Itália; Fiorentina elimina a Atalanta

EFE/EPA/MATTEO BAZZI

Milan e Fiorentina conseguiram nesta quarta-feira as suas classificações às quartas de final da Copa da Itália. E foi de maneiras diferentes em campo. Em Milão, o clube rubro-negro passou com facilidade pelo SPAL por 3 a 0, enquanto que o time de Florença precisou de um gol nos minutos finais para eliminar a Atalanta, atual vice-campeã, com a vitória por 2 a 1.

No estádio San Siro, o Milan nem precisou escalar o centroavante sueco Zlatan Ibrahimovic, que ficou o tempo inteiro no banco de reservas, para vencer com tranquilidade em sua estreia na competição – os oito melhores colocados da última edição do Campeonato Italiano entram direto nas oitavas de final. No primeiro tempo, Piatek, aos 20 minutos, e Castillejo, aos 44, deram boa vantagem para o time da casa, que fechou o placar na segunda etapa, aos 21, com Hernández.

Pelas quartas de final, o Milan terá pela frente o Torino, que havia se classificado na semana passada ao eliminar o Genoa com uma vitória por 5 a 3 na disputa de pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo normal e sem gols na prorrogação. O jogo único na luta por vaga nas semifinais será no próximo dia 29, no estádio San Siro, em Milão.

Em Florença, em uma reedição das semifinais da edição passada, a Fiorentina deu o troco na Atalanta e avançou ao vencer por 2 a 1, no estádio Artemio Franchi. Cutrone abriu o placar para o time da casa logo aos 11 minutos de jogo e Ilicic empatou para os visitante aos 23 minutos do segundo tempo. O gol da classificação saiu aos 39 com Lirola.

O adversário da Fiorentina na próxima fase será a Inter de Milão, que na última terça-feira avançou ao golear em casa o Cagliari por 4 a 1, no estádio Giuseppe Meazza. O duelo será daqui duas semanas em Milão.

A fase de quartas de final já tem um terceiro confronto definido Será entre Napoli e Lazio, no próximo dia 29, no estádio San Paolo, em Nápoles. O último duelo será entre o vencedor de Juventus x Udinese contra quem passar de Parma x Roma.

*Com informações de Estadão Conteúdo