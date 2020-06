Mina deve desfalcar o Everton no retorno do Campeonato Inglês

Reprodução/Everton Mina sofreu uma ruptura no músculo da coxa



O zagueiro Mina sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e pode não estar à disposição do técnico do Everton, Carlo Ancelotti, no retorno do Campeonato Inglês, marcado para o próximo dia 17.

Segundo um comunicado emitido pelo clube, “os exames a que o jogador foi submetido confirmaram uma ruptura parcial no quadríceps da perna esquerda”.

O colombiano vinha sendo escalado por Ancelotti antes da pausa na temporada provocada pela pandemia do novo coronavírus. Até agora, disputou 29 jogos e marcou dois gols.

* Com EFE