Mino Raiola está internado em estado grave; médico nega a morte do agente

O médico Alberto Zamgrillo negou as informações da imprensa italiana e disse que o famoso empresário está ‘lutando’ para sobreviver

VALERY HACHE / AFP Mino Raiola é agente de Erling Haaland, Paul Pogba e outros grandes jogadores mundiais



Empresário de grandes estrelas do futebol, como Zlatan Ibrahimovic, Erling Haaland e Paul Pogba, o italiano Mino Raiola está internado em um hospital de Milão, na Itália, em estado grave. Ao contrário do que informou vários veículo de comunicação da Itália, como a “Gazzetta dello Sport”, por exemplo, ele não morreu. “O estado de saúde atual, para os que perguntam: irritado, porque, pela segunda vez em quatro meses, me mataram. Também parecem capazes de me ressuscitar”, diz mensagem postada pelo perfil oficial de Raiola no Twitter.

O médico Alberto Zamgrillo, que atende o agente no hospital San Rafaelle, em Milão, também se manifestou sobre a situação do ilustre paciente. “Estou indignado com os telefonemas dos pseudojornalistas que especulam sobre a vida de um homem que está lutando”, escreveu o médico, sem especificar qual é o problema do italiano. O agente, de 54 anos, ganhou notoriedade nos últimos anos pelas transferências de grande magnitude que participou e, atualmente, está no centro das atenções pela possível negociação envolvendo Haaland, do Borussia Dortmund. Em 2016 e 2020, o italiano chegou a ganhar prêmio de empresário de futebol do ano, pelas importantes operações ao longo da carreira.

Current health status for the ones wondering: pissed off second time in 4 months they kill me. Seem also able to ressuscitate. — Mino Raiola (@MinoRaiola) April 28, 2022

*Com informações da Agência EFE