Minuto a minuto: Acompanhe a final da Eurocopa entre Itália e Inglaterra

PÊNALTIS – Maguire acerta o ângulo e coloca a Inglaterra em vantagem. 2 a 1

PÊNALTIS – Belloti perde cobrança; placar segue em 1 a 1

PÊNALTIS – Kane cobra e iguala o placar. 1 a 1

PÊNALTIS – Berardi abre as cobranças e converte. 1 a 0 pra Itália

FIM DA PRORROGAÇÃO – O título será decidido nas penalidades

29′ T – MUDANÇAS – Saem Henderson e Walker e entram Rashford e Sancho

27’T – MUDANÇA – Entra Florenzi e sai Emerson na Itália

17′ T – SUSTO – Bernardeschi cobra e Pickford solta, mas consegue recuperar antes dos jogadores italianos chegarem na bola

16′ T – CARTÃO AMARELO – Maguire derruba Belloti e recebe a advertência

FIM DO PRIMEIRO TEMPO DA PRORROGAÇÃO

13′ T – PICKFORD SALVA OS INGLESES – Após cruzamento, o goleiro da Inglaterra sai do gol e evita a finalização de Bernardeschi; na sobra Belotti manda pra fora

9′ T – MUDANÇA – Sai Mount e entra Grealish na Inglaterra

6′ T – QUASE O SEGUNDO – Phillips domina de fora da área e solta a bomba,mas a bola passa ao lado do gol de Donnarumma

1′ T – COMEÇA A PRORROGAÇÃO – Belotti entra em campo no lugar de Insigne

FIM DO TEMPO REGULAMENTAR – Vamos para a prorrogação

90′ + 5 – CARTÃO AMARELO – Chiellini puxa Saka pelo braço, mata contra-ataque e leva a advertência

87′ – Homem sem camisa invade o campo e interrompe a partida

85′ – MUDANÇA – Chiesa não aguenta e é substituído por Bernardeschi

82′ – Chiesa sente dores e quase foi substituído, mas retornou para o jogo

73′ – MUDANÇA – Rice deixa o campo para a entrada de Henderson

72′ – QUASE A VIRADA – Berardi recebe lançamento da defesa e consegue finalizar, mas bola passa por cima do gol

70′ – MUDANÇA – Autor da assistência do gol inglês, Trippier deixa o campo para dar lugar para Saka

66′ – GOL DE EMPATE – Em cobrança de escanteio, a bola fica viva depois do desvio na primeira trave, Pickford salva, mas Bonucci marca o gol no rebote. Tudo igual em Wembley

61′ – MAIS UMA DEFESA – Chiesa encontra espaço na defesa inglesa e chuta, mas Pickford se estica e faz bela defesa

56′ – DEFENDE PICKFORD – A Itália construiu uma bela jogada pela esquerda e Insigne finalizou, para a defesa de Pickford

54′ – MUDANÇAS – A Itália mexe duas vezes, saem Immobile e Barella, entram Cristante e Berardi

49′ – CARTÃO AMARELO – Bonucci leva o cartão amarelo após novo choque com Sterling

49′ – Itália teve falta na entrada da área, mas Insigne bateu pra fora

48′ – TORCIDA QUER PÊNALTI – Sterling cai após choque com Bonucci e a torcida pede pênalti; árbitro manda seguir

47′ – CARTÃO AMARELO – Barella faz falta em Kane no meio-campo e é advertido pelo árbitro

46′ – ROLA A BOLA PARA O SEGUNDO TEMPO

INTERVALO – Números do primeiro tempo:

INTERVALO – O árbitro encerra o primeiro tempo da partida. Vitória parcial da Inglaterra contra a Itália com gol marcado por Luke Shaw

45′ + 3 – Bonucci chuta da entrada da grande área, mas a isola a bola

45′ + 1 – Após cruzamento, Chiesa bate de primeira, mas a bola explode na defesa; na sobra, Verrati chuta nas mãos de Pickford

43′ – Sterling cai na área após choque com Bonucci e ingleses pedem pênalti; árbitro manda o jogo seguir

34′ – QUASE O EMPATE – Em bela jogada individual, Chiesa escapa da marcação e chuta em direção ao gol, mas a bola passa raspando pela trave direita

15′ – A Inglaterra domina o jogo e controla as ações ofensivas, mesmo não conseguindo criar muitas chances

6′ – FALTA PERIGOSA – Chiesa é derrubado perto da área e a Itália teve falta perigosa para cobrar, mas não levou perigo

5′ – Itália tem dificuldades para criar chances de gol; Inglaterra se defende bem

2′ GOL DA INGLATERRA – Em contra-ataque, Trippier cruza para dentro da área e o lateral Luke Shaw completa de primeira! 1 a 0 para os ingleses

COMEÇA O 1º TEMPO – A bola está rolando para a final da Eurocopa 2021. Acompanhe em tempo real na Jovem Pan

PRÉ JOGO – Já a Inglaterra entra com Pickford; Trippier, Walker, Maguire, Stones e Shaw; Rice, Phillips e Mount; Sterling e Harry Kane. Gareth Southgate é o técnico dos ingleses.

