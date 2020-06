Alô, Mickey! MLS será disputada na Disney em formato de Copa do Mundo

Reprodução/Instagram Brasileiro Artur, do Columbus Crew, durante partida da MLS



A Major League Soccer (MLS) anunciou, na manhã desta quarta-feira (10), que o futebol nos Estados Unidos será retomado a partir do começo de julho. Paralisado desde março devido à pandemia de Covid-19, o campeonato nacional será realizado nos complexos esportivos da Disney, em Orlando.

Para adaptar a competição à terra do Mickey, a liga de futebol americana se inspirou no formato da Copa do Mundo. De acordo com o comunicado, a MLS será disputada entre 8 de julho e 11 de agosto, tendo a presença de todos os clubes da franquia.

A ideia é que os 26 times da liga cheguem a Orlando daqui duas semanas, no dia 24 de junho. Eles serão divididos em seis grupos: na Conferência Leste, um grupo terá seis times e os outros dois terão quatro equipes. Na Conferência Oeste, os três grupos terão quatro times.

No sorteio que acontecerá na próxima quinta-feira (11), Orlando City, Atlanta United, Los Angeles FC, Seattle Sounders, Toronto e o Real Salt Lake serão os cabeças de chaves.

Assim como no Mundial de seleções, cada equipe fará três partidas na fase de grupos. Os dois primeiros colocados se classificam para as oitavas de final, assim como os quatro melhores terceiros colocados. O mata-mata será jogado em jogo único. Se houver empate, decisão direto nos pênaltis.

A Disney não sediará apenas a primeira divisão do futebol nacional. Recentemente, a NBA também informou que usará o complexo para finalizar a sua temporada.