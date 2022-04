Mohamed Salah é eleito jogador do ano na Inglaterra

Atacante do Liverpool foi escolhido pela Associação dos Jornalistas na Inglaterra

Reprodução/ Twitter Mohamed Salah tem feito uma das suas melhores temporadas



O egípcio Mohamed Salah está em uma das suas melhores temporadas de sua carreira e foi eleito nesta quinta-feira, 28, como o melhor jogador do ano, na Inglaterra, pela Associação dos Jornalistas ingleses. Até o momento, na temporada 2021/22, o atacante marcou 30 gols em 44 jogos e deu 14 assistências. Faltam apenas três rodadas para o fim da Premier League e o Liverpool é o segundo na tabela, um ponto atrás do Manchester City. Com 22 gols, Salah é o artilheiro do torneio e lidera as estatísticas as assistências. Os Reds também estão nas semifinais da Liga dos Campeões com boa chance de avançar à decisão no próximo mês. Na Champions, Salah é o 4º goleador com 8 gols; quem lidera é Karim Benzema com 14. Na votação da Associação, Kevin De Bruyne, do City, ficou em 2º e Declan Rice, do West Ham, em 3º.