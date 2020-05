Mönchengladbach bate Frankfurt com gol mais rápido do Campeonato Alemão

Reprodução Borussia Mönchengladbach derrotou o Eintracht Frankfurt por 3 a 1



O Borussia Mönchengladbach venceu o Eintracht Frankfurt por 3 a 1, fora de casa, e assumiu o segundo lugar do Campeonato Alemão. O torneio foi o primeiro dos principais da Europa a ser reiniciado em meio à pandemia do novo coronavírus.

O time foi aos 52 anos, e para assumir o terceiro lugar, aproveitou o tropeço do RB Leipzig, que mais cedo empatou com o Freiburg em 1 a 1. A equipe tem dois pontos a menos que o vice-líder Borrusia Dortmund e a três do líder Bayern de Munique, que vai entrar em campo neste domingo. O Eintracht Frankfurt ocupa a 13º colocação, com 28 pontos.

O Mönchengladbach marcou o gol mais rápido do retorno da competição, com Pléa. O francês marcou aos 37 segundos do primeiro tempo, ao receber a ponta direita e chutou cruzado, sem chances de defesa para o goleiro.

Mesmo em casa, o Frankfurt foi dominado e não conseguiu se impor diante do visitante, que ampliou aos sete minutos. Marcus Thuram, filho do ídolo francês Liliam Thuram, anotou o segundo em lance em que só teve o trabalho de empurrar o gol.

Na etapa final, o árbitro marcou pênalti após Embolo ser derrubado. Bensebaini bateu rasteiro e, aos 28 minutos, marcou o terceiro do Mönchengladbach. André Silva diminuiu para o Frankfurt diminuiu para os donos da casa.

