Mönchengladbach perde e vê vaga para Liga dos Campeões ameaçada

EFE/EPA/RONALD WITTEK Marcus Thuram lamenta derrota do Borussia para o Freiburg



O Borussia Mönchengladbach foi surpreendido pelo Freibur fora de casa, perdeu por 1 a 0, e viu a briga pela vaga na Liga dos Campeões se complicar.

Após cobrança de falta, Nil Petersen marcou de cabeça, aos 14 minutos do segundo tempo. O gol mudou completamente a partida, dominada até então pelo Mönchengladbach. A situação pirou dez minutos depois, quando o atacante Alassane Plea foi expulso após cometer uma falta dura.

Apenas dois dirigentes comemoraram o gol, já que as medidas sanitárias implantadas no estádio em virtude da pandemia impediram a presença do público.

A vitória consolidou o Freiburg no 8º lugar do Campeonato Alemão, já o Mönchengladbach perdeu a chance de assumir a terceira colocação, à frente do Bayer Leverkusen pelos critérios de desempate. Os bávaros enfrentam o Bayern de Munique neste sábado, e podem tomar a quarta colocação se ao menos empatarem. Na Alemanha, os quatro primeiros times do nacional vão à Liga dos Campeões.

* Com Estadão Conteúdo