Na 27ª rodada do Alemão, Bayern enfrenta Eintracht Frankfurt, sua ‘pedra no sapato’

EFE/EPA/HANNIBAL HANSCHKE Na retomada do campeonato, no último sábado, o Bayern venceu o Union



O Bayern de Munique volta a campo neste sábado contra sua pedra no sapato: o Eintracht Frankfurt. No primeiro turno, em jogo realizado na Commerzbank-Arena, o líder do Alemão foi goleado por 5 a 0, resultado que culminou na demissão do técnico Niko Kovac, sucedido pelo alemão Hans-Dieter Flick.

O clube coleciona reveses. Na temporada 2017-2018, o Bayern encontrou o Eintracht na final da Copa da Alemanha, e também perdeu, desta vez por 3 a 1. Na ocasião, curiosamente, Kovac era o comandante do time de Frankfurt.

Na semana passada, os bávaros derrotaram o Union Berlim por 2 a 0, fora de casa, e mantiveram a ponta da tabela. O meia brasileiro Philippe Coutinho pode ser novidade para o confronto de sábado, após se recuperar de uma lesão.

O Eintracht Frankfurt, adversário deste fim de semana do líder, atravessa uma má temporada, depois de ser um dos coadjuvantes de destaque na Alemanha nos últimos anos. A equipe, que vem de derrota em casa para o Borussia Mönchengladbach por 3 a 1, está na 13ª posição, com 28 pontos.

Outros confrontos

A rodada está recheada de confrontos decisivos para o campeonato. Segundo colocado na tabela de classificação, com 54 pontos, e embalado pela goleada aplicada sobre o Schalke 04, o Dortmund visita neste sábado o Wolfsburg.

O RB Leipzig, que fecha a zona de classificação para a Liga dos Campeões, com 51 pontos, entrará em campo no domingo, para enfrentar longe de seus domínios o Mainz 05. O adversário do atual quarto colocado está na 13ª posição.

A rodada será aberta nesta sexta-feira, com clássico da capital entre Hertha Berlim, 11º na tabela, e o recém-ascendido Union Berlim, que está um lugar abaixo. As duas equipes estão separadas por apenas um ponto.

* Com EFE