Na abertura da Premier League, Arsenal vence o Crystal Palace por 2 a 0

Gabriel Martinelli e Guéhi (contra) marcaram os primeiro gols do campeonato; Gabriel Jesus estreou no Arsenal

Reprodução/ Twitter @Arsenal Brasileiro Gabriel Martinelli marcou o primeiro gol da Premier League na temporada 2022/23



A Premier League está de volta. Nesta sexta-feira, 05, o principal campeonato nacional do mundo iniciou a temporada 2022/23 com o jogo entre Arsenal e Crystal Palace, no Selhurst Park Stadium. Os Gunners venceram por 2 a 0. O início do primeiro tempo foi de total domínio do Arsenal, ficando mais com a bola e não deixando o Palace jogar. A estratégia deu certo e aos 20 minutos, Gabriel Martinelli cabeceou para o gol e abriu o placar. Apesar do gol, os Gunners perderam um pouco a mão do jogo e o Crystal chegou a forçar duas grandes defesas de Ramsdale. No segundo tempo o enredo foi invertido, com os donos da casa voltando melhores. No entanto, quem balançou as redes de novo foi o Arsenal. Aos 40 minutos, Saka cruzou forte, a bola desviou em Guéhi e foi parar no gol, fazendo 2 a 0. Gabriel Jesus foi titular e fez um bom jogo. A rodada segue com jogos no sábado e domingo. Na segunda rodada, o time de Arteta enfrenta o Leicester, enquanto o Palace encara o Liverpool.