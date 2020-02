Na estreia de Adebayor, Olimpia empata com o Cerro Porteño pelo Paraguaio

Reprodução/Olimpia Adebayor é atacante do Olimpia



O atacante togolês Emmanuel Adebayor estreou neste domingo com a camisa do Olimpia, justamente no duelo com o arquirrival do novo clube, o Cerro Porteño, que terminou empatado em 1 a 1, pela sexta rodada do Torneio Apertura do Campeonato Paraguaio.

O ex-Arsenal, Manchester City, Real Madrid, entre outros, entrou em campo no intervalo, substituindo outro veterano, o paraguaio Roque Santa Cruz. A nova atração da competição e do futebol sul-americano, no entanto, teve atuação discreta na partida.

O placar do jogo foi construído antes da presença de Adebayor em campo. O atacante argentino Diego Churín abriu a conta aos 21 minutos. Pouco depois, aos 33, o meia-atacante paraguaio Derlis González, ex-Santos, igualou.

Com o empate no clássico, o Olimpia e Cerro permanecem empatados na tabela, agora com 11 pontos, na quarta e terceira colocações, respectivamente. O líder do Apertura é o Libertad, que na sexta-feira passou pelo Sol de América por 2 a 1, e foi a 16 pontos.

*Com informações da EFE