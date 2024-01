Na estreia de Vitor Roque, Barcelona bate Las Palmas nos acréscimos e segue na briga pelo título do Espanhol

Com o resultado, o time de Xavi Hernández permanece a sete pontos de Real Madrid e Girona, os líderes da competição

Reprodução/X/@FCBarcelona_es Vitor Roque estreou pelo Barcelona na vitória sobre o Las Palmas



O Barcelona conquistou uma vitória suada e importante sobre o Las Palmas por 2 a 1, jogando como visitante, nesta quinta-feira, 4, pela 19ª rodada do Campeonato Espanhol. Munir abriu o placar para os mandantes, mas Ferrán Torres e Gundogan (de pênalti) viraram – o gol do alemão saiu nos acréscimos do segundo tempo. O resultado mantém o time “culé” na briga pelo título, apesar de estar sete pontos atrás dos co-líderes Real Madrid e Girona. Com o resultado, o Barça subiu para o terceiro lugar na tabela, ultrapassando o Atlético de Madrid, que agora ocupa a quinta posição. O confronto também marcou a ideia do brasileiro Vitor Roque, atacante recém-contratado junto ao Athletico-PR, que saiu do banco de reservas no segundo tempo. O jovem até teve uma boa chance, mas não soube aproveitá-la.