Na prorrogação, Inter de Milão vence Juventus e volta a ganhar a Copa da Itália após 11 anos

Perisic foi o nome do jogo e deu o 8º título aos Nerazzurri, que também brigam pelo título da Série A

Reprodução/ Twitter @Inter Perisic fez os dois gols da vitória na prorrogação



A Inter de Milão conquistou primeiro título da temporada nesta quarta-feira, 11: a Copa da Itália de 2022. Os Nerazzurri venceram a Juventus por 4 a 2 e chegaram à oitava taça do torneio, o último tinha sido em 2011. O nome do jogo foi Perisic, que marcou dois gols na prorrogação. A Inter foi quem abriu o placar, logo aos seis minutos, com Barella. No segundo tempo, a Velha Senhora virou com gols do brasileiro Alex Sandro e do sérvio Dusan Vlahovic. E o que parecia ser o 15º título da Juve mudou de cenário aos 35 minutos, quando Çalhanoglu empatou o duelo de pênalti. O placar de 2 a 2 levou a decisão para a prorrogação. Foi quando o croata Perisic apareceu. Aos nove minutos do tempo adicional, ele fez o terceiro de pênalti e três minutos depois, chutou de longe e fez o quarto. Apesar da grande vantagem, a Juventus não se abateu e continuou na área de ataque, mas não conseguiu reverter o placar. Os Nerazzurri estão brigando também pelo título da Série A com o Milan.