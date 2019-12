Na véspera de Barcelona x Real Madrid, Messi relembra CR7: ‘Muito difícil suprir a ausência’

Montagem

Lionel Messi relembrou o rival de tantos anos no Campeonato Espanhol, Cristiano Ronaldo, durante entrevista nesta terça-feira (17), véspera do clássico entre Barcelona x Real Madrid, no Camp Nou, em partida adiada.

Messi citou Cristiano Ronaldo no momento em que respondeu sobre Hazard, contratação mais cara do Real Madrid na última janela de transferências.

“Hazard tem muita qualidade[…] é um jogador diferente que pode desequilibrar, mas acredito que é diferente de Cristiano (Ronaldo), com outras características. É muito difícil suprir a ausência de Cristiano, mas Hazard é também um grande jogador”, afirmou Messi.

O craque do Barcelona também comentou as diferenças de se atuar em um clássico no Camp Nou e no Santiago Bernabéu.

“Quando jogamos no Santiago Bernabéu, há muito mais espaço (para jogar). Eles nos atacam mais, porque têm a obrigação por ser a equipe anfitriã e a torcida empurra”, analisou Messi em entrevista ao diário Marca.

“No Camp Nou, (o Real) faz outro tipo de jogo, segurando mais atrás, mais compacto e saindo no contra-ataque, porque tem jogadores muito rápidos na frente”, continuou.

“No Bernabéu, jogamos de igual para igual os 90 minutos. Aqui, o jogo é mais travado e mais complicado”, finalizou Messi