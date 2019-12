Não é só no Brasil! Klopp eleva tom e detona calendário inglês: ‘É um crime’

Ali Haider/EFE Jürgen Klopp disparou contra o calendário do futebol inglês



Não é só no Brasil que o calendário de competições é alvo de duras críticas por parte dos treinadores. Jürgen Klopp, comandante do Liverpool, elevou o tom e detonou a tabela de jogos no fim de ano na Inglaterra.

Líderes da Premier League, os Reds jogarão contra o segundo colocado, Leicester, nesta quinta-feira (no Boxing Day, tradicional rodada disputada anualmente no dia 26 de dezembro). Depois, voltarão a campo no domingo (dia 29), para encarar o Wolverhampton.

Outros times, porém, disputarão duas partidas em um intervalo de 48 horas. É o caso, por exemplo, de Manchester City, Manchester United, Brighton & Hove Albion, Everton e Watford, que jogarão nesta quinta-feira e no próximo sábado.

“Não está absolutamente certo”, disparou Klopp. “Não há razão para que mais equipes não tenham mais de 48 horas entre os jogos da Premier League. Nenhum dos técnicos tem problemas para jogar no Boxing Day, mas jogar nos dias 26 e 28 é um crime. Neste ano, jogamos nos dias 26 e 29. É como se fossem férias”, acrescentou.

“Entendo que todos dizem que isso não deveria acontecer. Eles não estão “chorando”, estão apenas alertando. Podemos dizer o que queremos, mas ninguém está ouvindo… A ciência do esporte não oferece nada para lidar com isso. O corpo precisa de uma quantidade específica de tempo para voltar novamente. Mas nós ignoramos isso completamente”, finalizou.

O jogão entre Leicester e Liverpool será disputado às 17h (de Brasília) desta quinta-feira, na casa dos Foxes. Neste momento, os Reds têm, mesmo com um jogo a menos, dez pontos de vantagem sobre o principal rival na luta pelo título.