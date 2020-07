Não foi dessa vez: Barça vence e impede título antecipado do Real Madrid

Time de Messi continua na cola do líder, com 19 pontos, apenas um atrás do rival

O Barcelona fez sua parte. Mesmo sem brilho, o time venceu o Valladolid por 1 a 0 fora de casa, e somou os três pontos necessários para impedir que o Real Madrid seja campeão do Espanhol já nesta rodada.

O time de Messi continua na cola do rival, com 19 pontos, apenas um atrás do Real, que enfrentará o Granada, também como visitante, na segunda-feira. Um tropeço do Barcelona neste sábado, somada a uma vitória do Real no complemento da rodada, sacramentaria o título antecipado da equipe de Madrid a duas rodadas do fim do campeonato. Já o Valladolid é apenas o 14ºcolocado, com 39 pontos.

Jogando na casa do adversário, o Barcelona não teve problemas para assumir o comando da partida. Ao fim do primeiro tempo, o visitante mantinha 70% da posse de bola. Para ajudar, a defesa do Valladolid oferecia marcação aquém do esperado, principalmente sobre Messi.

A partida só não foi mais favorável porque o técnico Quique Setien, ameaçado no cargo, escalou a equipe com mudanças. Ao lado de Messi estava apenas Antoine Griezmann, em mais um dia apagado. Suárez só entrou no segundo tempo. Ricard Puig e Sergi Roberto ganharam novas oportunidades. Arthur, já negociado com a Juventus, nem no banco de reservas ficou.

Com amplo domínio, o Barcelona abriu o placar aos 15 minutos. Após passe de Messi, Arturo Vidal ajeitou com agilidade e caprichou na pancada. A bola acertou o pé da trave direita do goleiro e entrou.

Sem criatividade, o Barça parava nos próprios erros ou na marcação do Valladolid. Na segunda etapa, mesmo com Suárez, o time pecava nos mesmos aspectos, em compensação, não levava sustos na defesa. Ter Stegen fez apenas uma defesa importante na etapa final.

* Com Estadão Conteúdo