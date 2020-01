Napoli perde para a Fiorentina em casa e amplia crise no Italiano

EFE/EPA/CIRO FUSCO A Fiorentina venceu o Napoli fora de casa e aumentou a crise do rival



A Fiorentina venceu o Napoli neste sábado (18) por 2 a 0, em pleno estádio San Paolo, aumentando para quatro o número consecutivo de jogos sem vencer do rival em casa pelo Campeonato Italiano.

Com o novo tropeço, o time agora comandado por Gennaro Gattuso só venceu uma das suas últimas 12 partidas e amarga a 12ª posição da tabela, estando mais perto da zona de rebaixamento do que da briga por uma vaga na Liga dos Campeões.

Federico Chiesa abriu o placar para os visitantes aos 26 minutos do primeiro tempo. Na etapa final, aos 29, Dusan Vlahovic ampliou e fechou o placar diante de um Napoli sem lucidez, nervoso e sem qualquer resposta tática ao adversário.

Gattuso saiu de campo visivelmente decepcionado. Depois de assumir o time em dezembro, após a saída de Carlo Ancelotti, o ex-jogador acumula uma sequência de quatro derrotas e apenas uma vitória.

O calendário também não ajuda. Na próxima rodada, quem visita o estádio San Paolo é a líder Juventus, hoje treinada por Maurizio Sarri, que comandou o Napoli por três temporadas.

Já a Fiorentina vive um estado completamente diferente. Desde a chegada de Giuseppe Iachini ao banco de reservas, o time fez sete pontos em três rodadas. Com a vitória de ontem, a equipe passou o próprio Napoli na tabela e é a 11ª colocado, com os mesmos 24 pontos do rival, mas melhor nos critérios de desempate.

*Com EFE