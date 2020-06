Napoli supera a Juventus nos pênaltis e é campeão da Copa da Itália

EFE/EPA/ETTORE FERRARI Jogadores do Napoli comemoram título da Copa da Itália



A quarta-feira não foi de sorte para o time de Cristiano Ronaldo. No vazio Estádio Olímpico de Roma, a Juventus, do craque português, foi derrotada pelo Napoli por 4 a 2 nos pênaltis, após empate sem gols no tempo normal, e garantiu o título da Copa da Itália.

Nas fases anteriores, o campeão eliminou Perugia, Lazio e Inter de Milão, e na decisão, conseguiu conter o time que mantém o domínio do futebol italiano nas últimas temporadas com um desempenho perfeito, convertendo as quatro cobranças.

Do lado da Juventus, Dybala parou nas mãos do goleiro Meret, substituto de Ospina, suspenso, na primeira cobrança. Na segunda cobrança, Danilo chutou para fora.

Meret se saiu bem no primeiro tempo, com ao menos duas defesas difíceis. Do outro lado, Buffon teve bastante trabalho. Em uma cobrança de falta, Insigne levou perigo, e acertou a trave.

Na segunda etapa, o Napoli foi superior, e teve as melhores oportunidades. O título por pouco não foi definido nos acréscimos, em um lance inacreditável de Maksimovic, que cabeceou forte para a defesa de Buffon. No rebote, Elmas tentou na pequena área, mas de novo ficou nas mãos do goleiro.

* Com EFE