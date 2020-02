Napoli vence Sampdoria e fica perto da zona de classificação da Liga Europa

EFE/EPA/LUCA ZENNARO Com o resultado, a equipe do sul da Itália está na 10ª colocação com 30 pontos



O Napoli foi, nesta segunda-feira, até Gênova visitar o Sampdoria e venceu os anfitriões pelo placar de 4 a 2, na partida que fechou a 22ª rodada do Campeonato Italiano.

Com o resultado, a equipe do sul da Itália está na 10ª colocação com 30 pontos, dois atrás do Cagliari, 6º lugar e na zona de classificação para as qualificatórias da Liga Europa.

Mesmo atuando no estádio Luigi Ferraris, casa da Samp, o Napoli fez 2 a 0 em menos de 20 minutos de jogo. Arkadiusz Milik abriu o placar aos aos 3 minutos. Já aos 16, Elif Elmas ampliou.

Mas ainda na etapa inicial, a Sampdoria – 16ª colocada – diminuiu, com Fabio Quagliarella, aos 26. No segundo tempo, Manolo Gabbiadini empatou para os anfitriões em cobrança de pênalti.

No entanto, o Napoli conseguiu reagir e ampliou com o alemão Diego Demme e Dries Mertens, já nos acréscimos.

*Com Agência EFE