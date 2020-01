Neto estreará na La Liga em clássico entre Barcelona e Espanyol

Reprodução/ Barcelona/Twitter Neto estreará na La Liga diante do Espanyol



Neto Murara fará a sua primeira partida com a camisa do Barcelona pelo Campeonato Espanhol no próximo sábado (4), fora de casa, diante do rival Espanyol. O goleiro brasileiro irá substituir o machucado Ter Stegen, que está em recuperação de uma tendinopatia do joelho direito.

No treinamento da última quinta-feira (2), realizado no CT do Barcelona, Neto foi titular durante toda a atividade, de acordo com o jornal “Sport”. O arqueiro alemão, por sua vez, sequer foi para o campo.

Ex-Athletico-PR, Neto soma apenas um jogo oficial com as cores do Barça, ocorrido no dia 10 de dezembro, contra a Inter de Milão, em confronto válido pela sexta rodada da fase de grupos da Champions League. Na ocasião, o time espanhol venceu por 2 a 1.

A expectativa, no entanto, é que Neto volte ao banco de reserva na partida seguinte, marcada para o próximo dia 9, diante do Atlético de Madri, pela Supercopa da Espanha. Isto, porque Ter Stegen deverá estar apto para o embate que será disputado na Arábia Saudita.

Neto foi contratado pelos blaugranas em julho de 2019 após fazer sucesso com o Valencia. Antes, ele representou Juventus e Fiorentina no futebol italiano.