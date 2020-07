Neuer vira pivô de polêmica ao cantar música de banda fascista; confira

Capitão da seleção alemã e do Bayern de Munique foi flagrado cantando uma música da banda croata Thompson, conhecida por letras identificadas como de extrema-direita e xenófobas

Christian Bruna / EFE Neuer é goleiro da seleção alemã e do Bayern de Munique



O alemão Manuel Neuer, do Bayern de Munique e da seleção da Alemanha, se tornou pivô de polêmica no país natal, depois da divulgação de imagens em que aparece cantando uma música da banda de rock croata Thompson, conhecida por letras identificadas como de extrema-direita e xenófobas.

O vídeo foi difundido nesta segunda-feira pelo jornal alemão “Bild” e foi gravado durante as férias do jogador, em Dubrovnik, na Croácia. Neuer aparece nas imagens em um bar, na beira de uma praia, junto com outras pessoas, cantando uma das músicas da banda Thompson, em croata.

O goleiro não comentou o assunto à reportagem, mas pessoas ligadas ao jogador destacaram que ele não fala croata e não sabia o conteúdo da canção.

A publicação, no entanto, lembra que, ao menos, Neuer poderia conhecer a banda, que já exaltou o fascismo e declara admiração a Adolf Hitler. Uma das pessoas que acompanha o campeão mundial em 2014 nas férias é o croata Toni Tapalovic, atual treinador de goleiros do Bayern de Munique.

Manuel Neuer foi visto cantando "Lijepa Li Si". A canção croata é performada por Marko Perkovic que possui músicas exaltando a Ustaše, movimento fascista aliado ao nazismo. As performances do cantor foram banidas em alguns países, inclusive na Alemanha.pic.twitter.com/aTsawtDrvh — Laura (@laurferre) July 12, 2020

