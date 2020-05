Newcastle entra na briga pela contratação de Philippe Coutinho

Divulgação/Bayern Coutinho espera definição de seu futuro no futebol europeu



O Newcastle começou a negociação com o Barcelona para contratar Philippe Coutinho. Segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo, o clube inglês colocou o meia brasileiro no topo das prioridades para o elenco.

A prioridade de contratação é do Bayner de Munique, time onde Coutinho atua emprestado, para avançar nas negociações. Os alemães têm prioridade de compra, mas querem apenas ampliar o empréstimo. O Barcelona poderia reintegrá-lo ao elenco, vendê-lo ou emprestá-lo novamente.

Segundo a publicação, dois técnicos podem assumir o comando do clube, Maurício Pochettino ou Rafa Benítez, e independentemente da escolha, há pressa para fechar com o jogador brasileiro. Só na Inglaterra, Arsenal, Tottenham e Chelsea já deram sinais que querem contar com o futebol de Coutinho.

No Bayern, Coutinho atuou 32 vezes na temporada, marcando nove gols, e agora se recupera de lesão. No Ingês, paralisado desde março, o Newcastle ocupa a 13ª colocação, na zona intermediária da tabela.