Neymar ‘aceita oferta’ e diz que vai jogar em time de Beckham nos EUA: ‘Arrumei meu contrato’

Reprodução/Youtube/Otro Neymar e Beckham conversam sobre possível acordo



A plataforma “Otro” divulgou um vídeo em que Neymar e David Beckham aparecem conversando sobre vários temas. No bate-papo, o atual camisa 10 do Paris Saint-Germain garante que irá jogar no Inter Miami, clube dos Estados Unidos que é comandado pelo ex-jogador inglês, em cerca de 10 anos. O time, inclusive, fará a sua estreia na MLS (liga americana) em 2020.

No diálogo, que aconteceu em 2018, Beckham afirma que vai fazer um contrato para Neymar: “Vou te fazer assinar um papel depois. Um papel em branco. Vai ser um contrato para o Miami para daqui a dez anos. Não vamos pagar muito, mas……”, brincou.

Neymar, então, não titubeou e afirmou que por ele o negócio já estava concretizado. “Fechado. Fui eu que pedi para jogar no time dele. Eu quero. Falei para ele lá. Eu falei que um dia vou jogar lá”, disse o brasileiro de 28 anos.

No final do vídeo, Neymar aperta a mão de Beckham e garante: “É uma grande oportunidade de o país (EUA) crescer para o lado do futebol. Já arrumei meu contrato com o David. Daqui alguns anos, estamos lá. Meu presidente”.