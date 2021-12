Neymar, Alisson e Daniel Alves são indicados ao prêmio de time do ano da Fifa 

A equipe com os 11 melhore será revelada em 17 de janeiro de 2022, na cerimônia Fifa The Best, em evento onde será conhecido o melhor jogador do mundo da última temporada

Pedro H. Tesch/Estadão Conteúdo Daniel Alves carregando a bola durante partida do São Paulo



A FifPro (organização internacional de atletas) anunciou, na manhã desta terça-feira, 14, a lista de indicados ao prêmio de time do ano de 2021, que será revelado em 17 de janeiro de 2022, na cerimônia Fifa The Best, em evento onde será conhecido o melhor jogador do mundo da última temporada. Entre os 23 finalistas, três são brasileiros: Neymar, Alisson e Daniel Alves. Apesar de ser um dos países com mais representantes, o Brasil tem poucas chances de ter um atleta na seleção dos onde ideais – vale lembrar que, nesta votação, participam os jogadores ligados à FifPro.

Camisa 10 do Paris Saint-Germain, Neymar fez mais uma temporada aquém do esperado, sofrendo com lesões e ficando sem títulos relevantes. O craque irá disputar uma vaga no ataque com grandes nomes, como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Karim Benzema, Robert Lewandowski, entre outros que brilharam em 2020/2021. Já o goleiro Alisson, é verdade, teve boas atuações no Liverpool, mas precisará superar o italiano Gianluigi Donnarumma, eleito o melhor jogador da Eurocopa, e Èdouard Mendy, fundamental no título do Chelsea na Liga dos Campeões.

Por fim, Daniel Alves surpreende por estar entre os 23 indicados pela FifPro. No São Paulo, o lateral-direito até ajudou o time a sair de uma fila de oito anos com a conquista do Campeonato Paulista, mas saiu pela porta dos fundos. Atualmente no Barcelona, o veterano ainda não reestreou no time porque fechou com o clube catalão após o fechamento da janela de transferências. Pesa a favor dele o ouro olímpico obtido nos Jogos de Tóquio 2020. O brasileiro concorre com Alexander-Arnold, do Liverpool, entre outros defensores. Veja a lista abaixo.