Atacante brasileiro não se conteve com o revés do Paris Saint-Germain na final da Liga dos Campeões

Reprodução/EI Neymar chora após derrota do PSG para o Bayern de Munique



Neymar ficou desolado após a derrota do Paris Saint-Germain para o Bayern de Munique por 1 a 0, neste domingo, 23, em confronto válido pela final da Liga dos Campeões da Europa. Logo após o apito final no jogo realizado no Estádio da Luz, na cidade de Lisboa, em Portugal, o brasileiro foi às lágrimas por ver seu maior objetivo cair por terra. Contratado pelos franceses em 2017, o atacante segue sem conquistar o maior torneio entre clubes do mundo.

No primeiro tempo contra os alemães, Neymar até foi participativo, tendo uma grande chance desperdiçada no começo do jogo, parando no goleiro Manuel Neuer. O brasileiro também fez boas jogadas com o francês Mbappé e com o argentino Di María, mas não conseguiu tirar o zero do placar. Ja na segunda etapa, o astro do PSG foi mais discreto e viu de perto Coman brilhar para dar o hexacampeonato ao time alemão.

Desta forma, Neymar segue passando em branco na Liga dos Campeões com a camisa do PSG. Contratado em 2017, ele tem vínculo com a equipe parisiense até a metade de 2022.