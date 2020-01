Neymar despenca em valor de mercado e fica atrás de Jesus, Firmino e Richarlison

EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON Neymar é o 19º com maior valor de mercado de acordo com o CIES



O Cento Internacional de Estudo Esportivos (CIES) apresentou, nesta terça-feira (7), um relatório atualizado dos jogadores mais valorizados do mundo. Craque da seleção brasileira e terceiro mais bem cotado no início de 2019, Neymar despencou no ranking e passou a ser o 19º futebolista com maior valor de mercado, atrás dos compatriotas Gabriel Jesus, Roberto Firmino e Richarlison.

No começo do ano passado, Neymar era avaliado em 197,1 milhões de euros (R$ 894,8 milhões na cotação atual) no relatório. Atualmente, sua cotação é de 100,4 milhões de euros (R$ 455,8 milhões). Ou seja, o astro do Paris Saint-Germain deixou passou valer 96,7 milhões de euros menos no período de 12 meses.

A desvalorização de Neymar está diretamente relacionada com as recorrentes lesões e as polêmicas extracampo, que atrapalharam o atacante ao longo das últimas duas temporadas.

Além disso, o craque revelado pelo Santos está prestes a completar 28 anos, ficando cada vez mais perto da casa dos 30. No top-10 divulgado pelo CIES, apenas Lionel Messi tem mais de trinta.

A liderança do estudo segue com Kylian Mbappé, atacante do PSG, avaliado em 265 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão). Atrás dele, estão Raheem Sterling, do Manchester City, com 223,7 milhões de euros, e Mohammed Salah, do Liverpool, com 175,1 milhões de euros. Jadon Sancho, do Borussia Dortmund, e Sadio Mané, do Liverpool, fecham o top-5.

O CIES leva em consideração a idade do jogador, apelo no mercado, interesse, possibilidade de negociação e duração do contrato, além de outros critérios.