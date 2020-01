‘Neymar deveria voltar para a Espanha’, diz ex-treinador do PSG

EFE Neymar ganhou uma Champions League com a camisa do Barcelona



Unai Emery comandou o atacante Neymar na primeira temporada do brasileiro no Paris Saint-Germain e foi, inclusive, importante na transferência do ex-jogador do Barcelona. Nesta quarta-feira (8), no entanto, o treinador afirmou que o atacante deveria retornar ao futebol espanhol.

Em entrevista à emissora “Cadena SER”, Emery, que atualmente está sem clube, opinou sobre quais passos o craque deveria tomar na carreira.

“Se escuta muito que Neymar vai voltar ao Barcelona… Eu também participei na negociação ao convencê-lo a vir ao PSG. Hoje, que estou morando na Espanha, acho que ele deveria voltar”, disse o técnico espanhol.”Eu acho que as melhores equipes estão em Espanha e os melhores jogadores têm de estar nas melhores equipes”, completou.

Exaltando o futebol do camisa do PSG, Emery não teve dúvidas ao colocar Neymar com o melhor futebolista que já treinou. O técnico, por outro lado, acredita que ele precisa ser mais regular nesta fase da carreira.

“O que ele precisa alcançar é regularidade: ele tem 27 anos e está no momento ideal para ser o melhor jogador do mundo”, analisou.

Emery está sem comandar um time desde novembro de 2019, quando foi desligado do Arsenal após não conseguir fazer o time inglês emplacar.