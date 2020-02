Neymar discute com árbitro após levar amarelo por dar lambreta: ‘Be patient é o c******’

EFE/EPA/IAN LANGSDON Neymar durante partida do PSG



O atacante Neymar entrou nos assuntos mais comentados do Twitter neste sábado (1º). Tudo porque o brasileiro discutiu com a arbitragem durante e após a goleada do PSG por 5 a 0 sobre o Montpellier, em partida válida pelo Campeonato Francês. O camisa 10 da equipe parisiense ficou na bronca com o juiz após ser advertido por ter dado uma lambreta no adversário.

Neymar aplicou o belo drible no zagueiro Souquet, em jogada perto da bandeira de escanteio. Depois do lance, o árbitro Jérôme Brisard repreendeu o craque, que ficou enfurecido e acabou recebendo o cartão amarelo após a discussão.

O entrevero, no entanto, não acabou aí. Em imagens divulgadas pela emissora “Canal+”, Neymar se dirigiu ao quarto árbitro no vestiário e disparou: “Eu jogo futebol, não falo p… nenhuma e tomo a p…”, disse.

Brisard, então, tentou apaziguar a situação e respondeu Be patient (seja paciente), be patient (seja paciente). Ney, então, retrucou: “Be patient é o c……”.

Kimpembe, zagueiro do PSG e colega de Neymar, foi questionar o árbitro e afirmou depois do jogo que não entendeu o amarelo.

“Nós não vamos nos expor sobre os árbitros, mas é incompreensível. Ney perguntou o porquê, o Verratti também e eu também. A resposta dele foi bem bizarra. Ele disse que Neymar tirou sarro do adversário e por isso levou cartão”, disse.