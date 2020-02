Neymar é eleito o melhor jogador do Campeonato Francês de janeiro

EFE/EPA/YOAN VALAT Neymar foi eleito o melhor jogador do Campeonato Francês



A Ligue 1, órgão responsável por organizar o Campeonato Francês, escolheu o atacante Neymar como melhor jogador do torneio nacional do mês de janeiro. Em alta no Paris Saint-Germain, o brasileiro recebeu o prêmio após brilhar ao marcar cinco gols e dar uma assistência em três rodadas.

Neymar começou 2020 com tudo quando foi às redes duas vezes no empate em 3 a 3 diante do Mônaco, no Parque dos Príncipes, no dia 12 de janeiro. Na partida, ele também participou do outro tento do PSG, feito pelo zagueiro adversário.

Na partida seguinte, em jogo atrasado da 15ª rodada, o PSG mais uma vez enfrentou o Monaco. Desta vez, saiu vencedor por 4 a 1 contando com o talento de Neymar, que deixou o seu e ainda serviu o companheiro Mbappé.

Por fim, diante do Lille, Neymar anotou os dois gols do time no triunfo por 2 a 0, fora de casa. Depois disso, o craque chegou a jogar o confronto diante do Montpellier, mas acabou sofrendo uma lesão leve em uma das costelas e chegou a perder quatro jogos seguidos.