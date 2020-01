Neymar é poupado de partida do PSG pela Copa da França

Reprodução/PSG Neymar durante treinamento do PSG



O atacante Neymar não foi relacionado por Thomas Tuchel para o confronto do Paris Saint-Germain diante do Pau, fora de casa, nesta quarta-feira (29), pela Copa da França. Em grande fase no clube azul e vermelho, o camisa 10 permanecerá na capital francesa para descansar após uma longa sequência de jogos.

Além do brasileiro, Tuchel também optou por preservar outros jogadores importantes do PSG, como o goleiro Keylor Navas, o zagueiro Diallo e o lateral-direito Meunier. Além deles, lesionados Thiago Silva, Marquinhos e Cavani não participarão do embate eliminatório.

O PSG, por outro lado, poderá contar com o badalado ataque com Di María, Mbappé e Icardi, além do meio-campista Marco Veratti.

Em excelente momento na temporada, o PSG vem de quatro vitórias consecutivas e não perde uma partida desde 1º de novembro de 2019, diante do Dijon, fora de casa.