EFE Neymar vestiu a camisa do Barcelona entre 2013 e 2017



Neymar continua sem ser perdoado e desejado pelos torcedores do Barcelona. Ao menos, este foi o resultado da pesquisa realizada pelo Estudio Press a pedido do jornal catalão “Mundo Deportivo”. Respondendo a pergunta “você gostaria o retorno do craque ao Barça?”, mais de 80% dos participantes disseram que “não”, enquanto apenas 14,33% afirmaram desejar a volta do brasileiro.

A recusa da torcida blaugrana conseguiu superar a da enquete feita em julho, época em que o Barcelona fez algumas propostas pelo jogador do Paris Saint-Germain. Na época, 55% dos entrevistados disseram não querer Neymar no Camp Nou.

Desta vez, Neymar também foi preterido em comparação ao seu companheiro Kylian Mbappé, promessa do PSG. Questionados se preferiam o ex-santista ou a joia francesa, apenas 9,66% declararam optaram pelo camisa 10, diante de 81,33% a favor do francês.

Além disso, em outra pesquisa promovida pelo “Mundo Deportivo”, 68,33% afirmaram que o Barcelona não deve fazer tudo o que pode para adquirir Neymar na próxima janela de transferência de inverno, na metade de 2020.

Neymar saiu pela porta dos fundos do Barcelona em 2017, quando o PSG desembolsou 222 milhões de euros para tirar o atacante da Espanha.