Neymar homenageia Mbappé: ‘Feliz aniversário, irmão’

Reprodução/Instagram

Mbappé completa 21 anos nesta sexta-feira, dia 20 de dezembro. Campeão do Mundo com a França na Copa de 2018, multicampeão nacional em seu país e uma das principais estrelas da atualidade, o craque recebeu uma homenagem do amigo Neymar.

Companheiros no PSG, Neymar publicou uma foto ao lado de Mbappé com ambos vestidos combinando e desejou feliz aniversário ao amigo.

“Joyeux anniversaire mon frère (feliz aniversário irmão)”, escreveu em francês o craque brasileiro. Mbappé comentou o post do amigo e agradeceu: “Thanks bro (obrigado irmão).