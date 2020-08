Neymar marca, e PSG vai à final da Liga dos Campeões pela primeira vez

Marquinhos e Bernat completaram o placar; adversário na busca pelo título será conhecido nesta quarta-feira

EFE/EPA/JOSE SENA GOULAO Neymar comemora classificação do PSG diante do RB Leipzig



Após uma década de investimentos de mais de um bilhão de euros, cerca de R$ 6,5 bilhões, de empresários do Catar, o PSG atingiu seu objetivo. No próximo domingo, o time de Neymar, Mbappé e companhia vai disputar a primeira final de Liga dos Campeões na sua história, após derrotar o RB Leipzig por 3 a 0, no Estádio da Luz, em Lisboa. O adversário será definido nesta quarta-feira, após o duelo entre Bayern de Munique e Lyon.

Confiante, determinado na marcação e preciso nas finalizações, o time francês não deu chance à jovem equipe alemã, que não repetiu a boa atuação diante do Atlético de Madrid, nas quartas de final, e ainda colecionou erros individuais decisivos para a derrota. No primeiro tempo, o PSG imprimiu forte pressão na saída de bola alemã, e apostou na velocidade de Mbappé e Neymar. As chances não demoraram a aparecer, e logo aos seis minutos, o brasileiro acertou a trave, enquanto o francês teve um gol bem anulado pelo juiz, após toque de mão na bola do camisa 10.

O RB Leipzig tentou reagir e chegou a construir uma boa jogada, cuja finalização de Sabitzer parou na boa colocação de Sergio Rico, substituto de Navas, fora do jogo por uma lesão. Os franceses não diminuíram o ritmo, e conseguiram abrir o placar em um lance de bola parada aos 13 minutos. Após falta em Neymar, Di Maria cobrou falta na esquerda e Marquinhos, muito bem posicionado, surgiu livre para cabecear firme em direção ao gol.

Em desvantagem, os alemães se concentraram melhor na saída de bola e aprimoraram a troca de passes. Com isso, o Leipzig ficou perto do empate aos 24 minutos, depois que Laimer escapou pela direita e cruzou na medida para Poulsen encher o pé, mas a finalização saiu errada. Aos 34 minutos, Neymar foi genial. Em uma falta pelo lado direito do ataque, na intermediária, o craque bateu direto para o gol, pelo lado de fora da barreira e acertou a trave de Gulacsi.

Quando o time alemão parecia ter acertado a marcação, uma falha geral da zaga e um toque espetacular de Neymar, produziram o segundo gol francês, marcado pelo argentino Di Maria. Antes do final da primeira etapa, a vantagem do PSG poderia ter sido maior e decisiva, mas o chute de Neymar passou muito perto da trave. O RB Leipzig voltou melhor para o segundo tempo. Julian Nagelsmann colocou Forsberg e Schick para tentar tornar o time mais ofensivo. E conseguiu. O time teve o domínio dos dez primeiros minutos, apesar de só conseguir assustar com um chute longo de Forsberg.

O PSG apostou nos contra-ataques e no talento de sua dupla de ataque. Mas nem foi preciso do esforço de Mbappé e Neymar para sair o terceiro gol. Aos 11 minutos, Mukiele escorregou e pediu falta. O juiz holandês Bjorn Kuipers não deu e Bernat aproveitou cruzamento para, de cabeça, fazer o terceiro gol francês. A partir daí, o Leipzig ficou mais com a bola, mas sem grande inspiração, só ameaçou com bolas alçadas ou chutes de longa distância, enquanto o PSG pareceu se resguardar para a final. Mbappé chegou a ter no mínimo três chances para ampliar a vantagem, mas parou nas defesas de Gulacsi. Ele e Neymar podem ter guardado os gols para a decisão.

* Com Estadão Conteúdo