‘Neymar pode ganhar a próxima Bola de Ouro’, diz Kaká

Kaká vê Neymar como um dos favoritos a ganhar a Bola de Ouro 2020



Kaká atingiu o auge da sua carreira em 2007, quando conduziu o Milan ao título da Champions League e acabou sendo eleito o melhor jogador do planeta naquela temporada. Em entrevista à agência ATP, nesta quinta-feira (6), o último brasileiro a chegar ao topo do futebol mundial afirmou que Neymar poderá ganhar a Bola de Ouro ainda em 2020.

“Se Neymar pode ganhar a próxima Bola de Ouro? Sim, para mim sim. É um dos melhores jogadores do mundo e não tenho dúvida nenhuma a esse respeito. Aquilo que precisa fazer é vencer títulos a nível coletivos esta temporada e ser um dos protagonistas das conquistas”, afirmou o ex-jogador.

Neymar começou a temporada machucado e suspenso das principais competições que o Paris Saint-Germain disputa. O atacante, entretanto, passou a marcar e dar várias assistências nas partidas do time parisiense nos últimos dois meses. Para Kaká, se o astro continuar neste ritmo e conseguir levar a sua equipe ao título da Liga dos Campeões, ele provavelmente será eleito o melhor do mundo.

Quanto ao seu futuro, Kaká afirmou que está se preparando para tornar-se dirigente e vê Leonardo, atualmente do Paris Saint-Germain, como inspiração.

“Eu me preparo para ser diretor ou diretor de esportes. É isso que imagino para o futuro. Mas não hoje, porque ainda tenho coisas para aprender em muitas áreas. Então vou ver as oportunidades que me são apresentadas”, declarou. “Converso muito com o Leonardo e ele me dá bons conselhos”, finalizou.

Kaká anunciou sua aposentadoria em 2017, quando não renovou com o Orlando City, dos Estados Unidos. No Brasil, o ex-meio-campista atuou apenas pelo São Paulo.