Neymar pode ser denunciado a comitê disciplinar após discussão, diz jornal

A discussão que Neymar teve com a arbitragem após tomar cartão amarelo por ter dado uma carretilha em um adversário do Montpelier pode acabar no Comitê Disciplinar. O L’Équipe afirma que o craque brasileiro pode ser chamada a prestar esclarecimentos caso “o relatório de um dos árbitros da partida” cite o caso.

Aos 36 minutos do primeiro tempo, Neymar tentou um drible em Souquet, que chegou com uma força excessiva no brasileiro. Logo na sequência, o camisa 10 do PSG tentou deu uma carretilha no mesmo adversário. O árbitro da partida não gostou do lance e deu amarelo a Neymar.

O brasileiro ficou revoltado e reclamou com Jerôme Brisard durante a partida e o intervalo.

"Be patient é o caralho! VSF!' Neymar revoltado com a arbitragem após o juiz chamar a atenção pela lambreta e tomar amarelo por discutir sobre isso.pic.twitter.com/lpQiKIEjQv — Doentes por Futebol (@DoentesPFutebol) February 1, 2020

Neymar xingou o árbitro e reclamou da situação em português, o que repercutiu entre os brasileiros na internet. Logo após a breve troca de palavras com o árbitro, o camisa 10 tacou uma garrafa de água na parede antes de entrar no vestiário.

A reunião do Comitê será realizada na próxima quinta-feira (6).