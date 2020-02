Neymar posta fotos da festa de aniversário e cutuca: ‘Fui feliz, atura ou surta’

Reprodução/Instagram Festa de Neymar de 28 anos



Neymar fez aniversário na última quarta-feira (5), mas a festa para comemorar os 28 anos do craque foi no último domingo (2). Dois dias depois, o PSG entrou em campo e venceu o Nantes por 2 a 1. Durante a coletiva após a partida, o técnico Thomas Tuchel mostrou certo incômodo com a festa.

“Sim, mas o que posso fazer? Se eu deixo de lado todos os jogadores que estiveram na noite, eu não tenho time”, confessou Tuchel.

No Instagram, Neymar postou algumas imagens do seu aniversário e escreveu na legenda: “Fui feliz, atura ou surta”. Nas imagens, Marquinhos, Ángel Di María, Marco Verratti, Thiago Silva, Mauro Icardi, Edinson Cavani e Keylor Navas foram alguns dos companheiros de PSG que apareceram na festa.